All eyes on Ninove: wat zijn de verwachtingen van de inwoners?

Het belooft morgen een spannende dag te worden in Ninove. Haalt Guy D'haeseleer van Forza Ninove een absolute meerderheid en wordt hij zo burgemeester van de wortelstad? Voor we weten of er echt iets gaat veranderen, moet er natuurlijk gestemd worden. En belangrijk: voor de eerste keer deze gemeenteraadsverkiezingen is dat dus niet langer verplicht. Want de opkomstplicht is afgeschaft. We gingen polsen in Ninove naar de verwachtingen van de inwoners.