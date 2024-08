Alison Van Uytvanck stopt met tennissen. Dat heeft ze bekendgemaakt op Instagram. De 30-jarige Van Uytvanck zegt dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar dat ze na haar ernstige blessure vorig jaar fysiek en vooral mentaal heeft afgezien. Van Uytvanck bereikte in 2015 nog de kwartfinales van Roland Garros, haar hoogste ranking was nummer 37 in 2018. Ze baat al een tijdje een fitnesszaak uit in Erembodegem, samen met haar vrouw. Daar timmerde zo volop aan haar comeback, maar nu zet ze dus een punt achter haar carrière.