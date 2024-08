Voor Steffen breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Alison Van Uytvanck uit Erembodegem sluit er dan weer eentje af, want na 15 jaar toptennis stopt ze ermee. Dat heeft ze gisteren aangekondigd op sociale media. Alison is nog maar 30, maar ze kampt met te veel blessures. Het was een moeilijke beslissing, die voor veel reacties zorgde.