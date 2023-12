Algemeen vuurwerkverbod voor particulieren in Oost-Vlaanderen: "Weersomstandigheden te onveilig"

De politiezone van Lokeren is op zoek naar nieuwe werknemers. Nu Lokeren gaat fusioneren met Moerbeke, is het korps verplicht om tegen 1 januari 2025 zestien extra mensen in dienst te hebben. De nieuwe fusiestad zal zo'n vijftigduizend inwoners tellen, waardoor het korps moet vergroten. De politiezone zal dan bestaan uit in totaal 140 werknemers. Door de extra aanwervingen zullen er op elk moment over het volledige grondgebied drie interventieploegen beschikbaar zijn. De politie wil ook een extra kantoor openen in Moerbeke. Om zo sneller inzetbaar te zijn voor de mensen in het noorden van de nieuwe zone.