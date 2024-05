Algemeen directeur stadsadministratie Zottegem op staande voet ontslagen

Het aantal leerlingen, dat zich wil inschrijven voor het eerste jaar van de B-stroom in het secundair onderwijs, is in de regio Sint-Niklaas-Temse op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat heeft het LOP becijferd, het Lokaal Overleg Platform. Die instantie coördineert de werking van de scholen in de regio. Door de sterke stijging komen steeds meer leerlingen op een wachtlijst terecht. Of, erger nog, ze vinden nergens plaats. De scholen zouden plaatsen moeten bij creëren, maar in de meeste gevallen is daar geen geld voor. Dat komt ook omdat de B-richtingen ook specifieke noden hebben.