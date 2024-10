Enkel in Sint-Niklaas en in Aalst komen PVDA op met een lijst in onze streek. In Sint-Niklaas zitten ze al in de gemeenteraad. Daar hebben ze één zetel. Daar blijven ze status quo. In Aalst had de Partij Van De Arbeid nog geen zetels. Lijsttrekker Alexander Van Ransbeeck heeft de ban doorbroken.