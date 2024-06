Alexander De Croo (Open Vld): "De enige telling die telt, is degene die nu om 8u vanmorgen begonnen is"

Onze Oost-Vlaamse kandidaten, die moesten vanochtend natuurlijk ook zelf gaan stemmen. Alexander De Croo deed dat in zijn thuisbasis Michelbeke. Voor de premier en zijn partij Open Vld zijn het onrustige tijden. In de peilingen komen de Vlaamse liberalen uit op 7 à 8 procent. De Croo hoopt om boven de 10 procent uit te komen en zo toch zijn partij opnieuw in de federale regering te loodsen.