Alcoholcontroles in Dendermonde: 280 controles, 3 bestuurders onder invloed

Bij 1 op 4 dodelijke ongevallen speelt alcohol een rol in ons land. Daarmee is alcohol een van de grote ‘killers’ in het verkeer. Verschillende politiezones blijven hierdoor inzetten op een strenge controle op alcohol in het verkeer, ook op nieuwjaarsdagen. Daarom was er in Dendermonde bijvoorbeeld gisteren al een eerste grootschalige alcoholcontrole. Nieuw dit jaar was dat de controle rond de middag gebeurde. Tijdens deze controle bliezen twee bestuurders positief. Een chauffeur bleek onder invloed te zijn van drugs.