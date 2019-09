Waasland-Beveren staat dus laatste in 1A. In 1B staat ook Lokeren nu laatste. Lokeren verloor gisteren kansloos met 0-2 tegen OH Leuven en pakt zo een schaamtelijke 1 op 12. Lokeren begon nochtans als één van de titelkandidaten in 1B. Maar de mannen van Glen De Boeck lijken hun draai maar niet te vinden.