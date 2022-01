Alain Remue (Cel Vermiste Personen): "Het is weer eens grondig foutgegaan in een zeer dramatisch dossier"

Het Waasland, en eigenlijk het hele land, is geschokt door de dood van Dean. Het jongetje van 4 uit Verrebroek bij Beveren, is gisteravond dood terug gevonden in Zeeland. Hij werd vorige week ontvoerd door een zogezegde vriend van de familie, en door die man wellicht ook om het leven gebracht. Het gaat om Dave De Kock, een veroordeelde kindermishandelaar van 34, die al tien jaar in de gevangenis zat voor de dood van een peutertje van 2. De verslagenheid en het verdriet in de regio is groot. Op dit moment wordt er een wake gehouden voor Dean op de Grote Markt in Sint-Niklaas. De stad waar de jongen voor het laatst gezien is door zijn moeder. Zo'n half uurtje geleden is die wake begonnen en die zal nog duren tot negen uur vanavond. Iedereen die wil, kan naar de Grote Markt komen om de familie van Dean een hart onder de riem te steken. Of om even te praten en samen te komen, om zo dit verdriet een plaats te geven. Het idee voor de wake is spontaan ontstaan op sociale media.