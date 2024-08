Al uitverkocht Crammerock in Stekene lost 19 nieuwe namen

Met nog iets minder dan een maand te gaan, kondigt Crammerock in Stekene 19 nieuwe namen aan voor de 34ste editie van het festival. Eerder waren er al namen gelost als Zara Larsson, Pommelien Thijs en Bazart. Nu komt daar onder meer Johnny Marr bij. Met de komst van Marr strikt Crammerock de gitarist van de 'beste Britse groep van de jaren 80', The Smiths. Met die superlatieven pakt de organisatie uit met dit britpop-icoon uit Manchester. Maar ook onder meer Berre, Black Box Revelation en Brihang zijn enkele van de namen die verder bekend worden gemaakt. Het festival in Stekene is al een tijdlang uitverkocht, maar wie nog een ticket wil bemachtigen die kan daarvoor ook dit jaar terecht op op het doorverkoopplatform van het festiva