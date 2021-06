In Meldert, bij Aalst, is het eerste zogenaamde Thomashuis in ons land van start gegaan. Een Thomashuis is een kleinschalige zorginstelling voor mensen met een mentale beperking. Eigenlijk een zo gewoon mogelijke thuis, waar een tiental mensen samenwonen, met de hulp van een zorgkoppel. Het concept is al langer bekend in Nederland, nu komen de eerste huizen er ook in Vlaanderen.