Al ruim 2.500 mensen laten boodschap na in rouwregister

Het gaat niet goed met de reusachtige beuk in het centrum van Waasmunster. De prachtige boom aan het kruispunt van de Hoogstraat met de Belselestraat bepaalt al meer dan 200 jaar lang het dorpsgezicht en is sinds een jaar of tien ook geklasseerd als monument. Maar sinds er veel grondwater is opgepompt voor de bouw van een vlakbij gelegen appartementsgebouw heeft dit wonder der natuur een flinke 'knak' gekregen. De kans bestaat dat de boom uit veiligheidsoverwegingen geveld zal moeten worden.