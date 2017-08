Nieuws Al meer dan 40 jaar Vemmekensspoeling in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde zijn de 'vemmekens' opnieuw doorgespoeld de voorbije dagen. Vemmekens zijn de pelletjes van het graan die na het oogsten in de lucht hangen en massaal in de mond en keelholte van de veldwerkers terechtkwamen. Al meer dan 40 jaar is de Vemmekensspoeling hier dus al een Oogstfeest, met oog voor traditie. Lekkere streekbieren en gerechten, theater en muziek maar ook oude ambachten en een expo met oldtimer tractoren.Meer dan honderd vrijwilligers, onder wie vooral veel medewerkers van jeugdbewegingen, staan klaar om alles in goede banen te leiden. De Vemmekensspoeling kan immers elk jaar rekenen op de komst van enkele duizenden bezoekers.