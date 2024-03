Al meer dan 230 aangiftes van gedupeerden in zaak van failliete De Winter Bouwgroep

In de Molenstraat in Overmere is gisteravond een bestuurder met zijn auto op zijn dak in de gracht terechtgekomen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen was de bestuurder niet onder invloed. De man kon zelf nog uit de wagen stappen, maar gedroeg zich vervolgens wel vrij agressief. Bij aankomst van de politie sloeg hij een ruit in van de politiecombi. Hij werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De schade op de plaats van het ongeval was aanzienlijk. Verschillende politiezones kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.