Al maanden geen parkeerplaatsen meer voor mensen met een beperking aan sporthal Appels

En we blijven nog even in Stekene, want vanmorgen rond 9u is daar een vrachtwagen geladen met zand gekanteld in de Molenstraat, dat is de parallelweg naast de E34 tussen Stekene en Moerbeke. Het gevaarte van 44 ton kantelde toen de chauffeur uitweek voor een tegenligger. De wielen van de vrachtwagen zakten weg in de berm naast de weg waardoor de vrachtwagen uiteindelijk op zijn zij belandde. Omdat de vrachtwagen traag reed raakte de chauffeur niet gewond. Hij werd uit zijn stuurcabine geholpen door de chauffeur waarvoor hij uitweek. De takeling nam heel wat tijd in beslag en daardoor was de parallelweg een tijdlang afgesloten. De weg doet momenteel dienst als omleidingsroute voor de werken in de Ledestraat, dat is de verbindingsweg tussen Moerbeke en de E34.