Al een heel jaar Dikketruiendag in Grotenberge, en dat vieren ze met een modeshow

In Geraardsbergen kennen ze de eerste resultaten van de grote testing van afgelopen vrijdag. Er zijn in totaal 10 coronabesmettingen vastgesteld bij de kinderen en het personeel van de intussen 3 geteste GO!-scholen. Vrijdag zijn ze in Geraardsbergen gestart met het testen van 3.000 kinderen en personeelsleden. Die operatie duurt nog enkele dagen. Er zijn al 3 scholen getest, en er volgen er nog eens 13. Geraardsbergen kampt met een corona-uitbraak, ook de Britse variant is in twee scholen al opgedoken. Op een voorlopig totaal van zo’n 700 testpersonen in die 3 scholen, zijn er nu dus 10 besmettingen vastgesteld; 7 leerlingen en 3 leerkrachten. Dat resultaat is geruststellend nieuws, zegt de stad. 5 klassen zijn in quarantaine geplaatst om verdere besmetting te vermijden.