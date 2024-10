Al dagenlang verstoorde krantenbedeling in regio Wetteren-Wichelen-Lede

Duizenden mensen in de regio van Wetteren zitten nog altijd zonder krant. Twee weken na de staking bij het verdeelcentrum van Bpost in Wetteren, blijft de krantenbedeling verstoord. Dat komt door de omschakeling van de bedeling, van Bpost naar een private partner. Nog niet overal zijn koeriers van die private partner op pad. Zo hebben ze onder andere hun weg nog niet gevonden naar een woonzorgcentrum in Wetteren. De bewoners daar voelen zich daardoor toch een beetje afgesloten van de buitenwereld.