Al 600 patiënten zijn langsgeweest in noodpost voor huisartsen in regio Dender-Zuid

De noodpost voor huisartsen van de eerstelijnszone Dender-Zuid is een succes. Zo'n 600 patiënten zijn er al langs geweest. In de regio rond Ninove en Geraardsbergen is er groot tekort aan huisartsen. Dat komt onder andere omdat drie dokters tegelijkertijd met pensioen zijn gegaan. Hun patiënten konden niet meteen ergens anders terecht. Om het probleem op te lossen, startte in februari het project 'Dokter 9400'. Er kwam een noodpost in het OLV-ziekenhuis. Mensen zonder vaste huisarts kunnen daar op twee halve dagen per week langskomen. Het project heeft nu ook overheidssteun gekregen. Dit project kan dan als voorbeeld dienen om het ook elders op te starten.