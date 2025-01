Al 55 hectare nieuw bos in onze provincie dankzij bebossingsproject BOOST

In Erembodegem, bij Aalst is het nieuwe bosplantseizoen afgetrapt. Er wordt een nieuw bos geplant van 1,6 hectare, goed voor 4.300 bomen en struiken. De provincie Oost-Vlaanderen en Bosgroep Oost-Vlaanderen slaan ook dit jaar weer de handen in elkaar om onze provincie een stukje groener te maken. Wie graag zelf van een eigen stuk grond een bos wil maken, die kan via het bebossingsproject BOOST subsidies aanvragen. Deze winter begeleidt de Bosgroep bijna 100 dossiers, goed voor bijna 90.000 extra bomen.