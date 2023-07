Al 40 mensen op zwarte lijst van recreatiedomeinen: vooral inklimmers maar ook één geval van zware fysieke agressie

Zoals u weet wil de gemeente de samenwerking met de vzw stopzetten. Maar die stopzetting staat momenteel on hold, zodat de twee partijen in gesprek kunnen gaan. Het schepencollege heeft voorgesteld om de overeenkomst in een afgeslankte vorm voort te zetten. Maar SAAMO gaat daar niet op in en wil wachten tot er een uitspraak is over de klacht die ze hebben ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die wordt verwacht in juli of augustus. Het schepencollege betreurt die beslissing.