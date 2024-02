Al 200.000 zonnepanelen verkocht via groepsaankoop provincie

Overal verspreid in Vlaanderen liggen intussen 200.000 zonnepanelen die via een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen zijn aangekocht. Gisteren werd in Merelbeke het 200.000ste exemplaar gelegd. Dit jaar organiseert de provincie al voor de negende keer zo'n groepsaankoop. Twee jaar geleden kwamen daar ook de thuisbaterijen bij. De groepsaankopen passen in het klimaatplan van de provincie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Maar er is nog veel werk. Zo is 93 procent van de Oost-Vlaamse daken nog onbenut. En de klimaatdoelstellingen zijn niet min.