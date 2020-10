Sport Al 14 spelers besmet met coronavirus bij Waasland-Beveren

De kans dat Waasland-Beveren dit weekend zal voetballen lijkt klein. Uit nieuwe coronatesten is gebleken dat er nog een extra speler besmet is met het virus. Alle mensen die positief hebben getest afgelopen week, legden opnieuw een positieve test af. Helaas is er één extra positief geval vastgesteld bij de spelersgroep, liet Waasland-Beveren vandaag weten. In totaal zijn er nu 14 spelers van geelblauw besmet. Vanaf dat meer dan zeven spelers van een club besmet zijn, mag er uitstel van wedstrijden gevraagd worden. Morgen beslist Waasland-Beveren of het zondag zal spelen tegen Charleroi. Ook bij Moeskroen houdt corona ondertussen al lelijk huis, daar zijn er negen spelers besmet.