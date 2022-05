Al 110 rijbewijzen ingetrokken voor gsm'en achter het stuur

Het parket van Oost-Vlaanderen zal de volgende maanden bijzonder streng optreden tegen automobilisten die hun gsm gebruiken achter het stuur. Wie betrapt wordt, verliest onmiddellijk zijn rijbewijs voor acht dagen. De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen. Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is een van de grote “killers” in het verkeer. Volgens Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en een 4500 gewonden per jaar. Naast de gsm of smartphone zijn er tegenwoordig echter tal van andere apparaten met een scherm die bestuurders kunnen afleiden en daardoor het risico op ongevallen aanzienlijk kunnen verhogen. Momenteel is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe grootschalige campagne gestart om bestuurders te overtuigen om in “automodus” te gaan en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken. Parket Oost-Vlaanderen neemt ook deel aan deze actie. Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen.