Nog zo'n traditioneel ingrediënt in aanloop naar carnaval is de Oilsjterse mès. Een misviering helemaal in het Aalsterse dialect. Jaar na jaar is de kerk van Erembodegem tot de nok gevuld. De parochianen komen zelfs verkleed hun geloof belijden. De mis is nog even christelijk, zegt pastoor Dirk Moereels, maar wel met een leuke kwinkslag. Oilsjterse teksten en Aalsterse muziek, het zou vaker mogen, klinkt het bij de bezoekers.