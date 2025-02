AKV De Loge en Eftepië met gedurfd thema naar Aalst carnaval: "De Bende Verjaart”

Enkele carnavalsgroepen lichten al een tipje van de sluier op over het thema waarmee ze deelnemen aan die 95ste Zondagsstoet. En één van de opvallendste thema's van dit jaar, is misschien wel dat van losse groep Eftepië en AKV De Loge. Zij bundelen deze editie hun krachten onder het thema 'De Bende Verjaart'. Een duidelijke verwijzing dus naar de Bende van Nijvel. Maar het is zeker niet de bedoeling om de mensen te schofferen, klinkt het. Wel willen ze het eeuwige aanmodderen van het dossier, de doofpotoperaties en de Roze Balletten op hun manier aankaarten. En wij kregen al even een exclusieve blik in de loods.