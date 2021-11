Akkoord over derde prik voor iedereen, wie Johnson & Johnson kreeg zal midden december al ingeënt kunnen worden

De opnames blijven helaas verder stijgen. In totaal liggen er vandaag 118 COVID-patiënten in onze streekziekenhuizen. Dat zijn er 8 meer dan gisteren. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er 2 bijgekomen, dat brengt het aantal daar op 64. In AZ Nikolaas en AZ Sint-Blasius zijn er telkens 3 COVID-patiënten bijgekomen. In totaal zijn nu 24 coronazieken opgenomen in Sint-Niklaas en 12 in Dendermonde. In het Zottegemse Sint-Elisabethziekenhuis zijn er geen bijkomende opnames. Daar blijft het aantal op 18. En ook op de afdelingen intensieve zorg van onze ziekenhuizen blijft het aantal COVID-patiënten stabiel. Dat zijn er, net als gisteren, 19.