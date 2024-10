Akkoord in Hamme: N-VA, Vooruit en Lokaal Liberaal vormen samen de coalitie

Wel witte rook in Hamme. Want daar is de coalitie gevormd met Lotte Peeters van N-VA als nieuwe burgemeester. N-VA, Vooruit en Lokaal Liberaal vormen samen de coalitie. Samen hebben ze 15 van de 29 zetels. En dat wil dus zeggen dat cd&v, onder leiding van huidig burgemeester Ann Verschelden, in de oppositie terechtkomt. Een unicum in Hamme, het is meer dan 50 jaar geleden dat de christendemocraten niet in het gemeentebestuur zetelen.