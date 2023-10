Dan gaan we naar een man die Belgische boksgeschiedenis schreef: Jean-Pierre Coopman. In 1976 stond hij in de ring tegen de wereldberoemde bokser Muhammed Ali. Coopman kon het iets langer dan veertien minuten uithouden tegen de grootste allertijden. De tweemaal Europees kampioen kreeg dit weekend bezoek van ex-wereldkampioen bij de lichtgewichten Colin Dunne. De twee bokslegendes zijn dit weekend namelijk gehuldigd op het boksgala in Brugge. 77 is Coopman intussen en hij geniet van zijn pensioen in Beveren. Maar boksen is tot op vandaag zijn leven.