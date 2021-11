Nieuws Ai! Daar sneuvelt het eerste carnaval al! Zottegem blaast alles af!

Het stadsbestuur van Zottegem heeft in overleg met de Carnavalraad en de verschillende Feestcomités beslist om Carnaval 2022 af te gelasten. De huidige epidemiologische situatie laat het niet toe om al over vijf weken, bij de start van de carnavalsvieringen in Zottegem, een massabijeenkomst te organiseren. “Carnaval, dat is voluit vieren en genieten. Genieten van de stoet maar ook je uitleven in volle cafés en op de carnavalsfuif. Dat alles is onmogelijk veilig te organiseren in de huidige coronasituatie. Het doet ons bijzonder veel pijn maar dat is de realiteit,” zegt burgemeester Jenne De Potter. “We hebben deze beslissing genomen in nauw overleg met de Carnavalraad en de Feestcomités. De druk op de zorg is te groot en ieders gezondheid gaat voor. We kunnen geen risico’s nemen.” De afgelasting van Carnaval betreft alle geplande activiteiten: de sleuteloverhandiging, alle stoeten in Zottegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove, de carnavalsfuif en ook het Kindercarnaval en het Seniorencarnaval. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws van 18u30.