Ahmet Turk wordt de nieuwe hoofdtrainer bij Vigor Wuitens Hamme. Dat maakte de club vandaag zelf bekend. Turk, hier volledig rechts in beeld, was dit seizoen assistent-trainer onder Frank Magerman bij Hamme. Maar Magerman werd in april ontslagen. Turk neemt nu over, maar blijft ook samen met Wesley Sonck de U17 van de Rode Duivels trainen. Hamme kon zich dit seizoen op miraculeuze wijze redden in tweede amateurliga.