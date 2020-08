Er is afgelopen nacht een fles zuur gegooid op het terrein van een brouwerij in Nieuwkerken bij Sint-Niklaas. Het bijtend product zorgde voor heel wat geurhinder, en het asfalt moest van de parking verwijderd worden. Daar is deze zomer een zomerbar ingericht, maar die was gelukkig al gesloten toen het gebeurde. Niemand raakte dus gewond. De politie is een onderzoek gestart.