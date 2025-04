Agressieve man breekt raam, springt in het water en bedreigt hulpdiensten in Dendermonde: "Maakte vuistbewegingen naar onze ploegen en hield een baksteen vast"

Dit weekend heeft een man het wel heel erg bont gemaakt in Dendermonde. Hij sloeg de ruit in van een café, nadat hij daar zijn rekening niet kon betalen. Daarna sprong hij in het water in het stadspark. En daar bedreigde hij de politie en brandweer die hem eruit wilde halen. Uiteindelijk raakte de man onderkoeld en kon hij toch uit het water gehaald worden.