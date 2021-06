Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend naar een Dendermondse choreograaf. De man van 58 zou jarenlang minderjarige tienermeisjes hebben misbruikt. Kris D.J., hier in geel T-Shirt op archiefbeeld, was tot voor kort actief als leraar in een dansschool in Duffel. De politie opende een onderzoek naar de man nadat één van zijn slachtoffers haar verhaal opbiechtte. Begin februari zat Kris D.J. even in de cel. Maar intussen is hij weer vrij, in afwachting van zijn proces. Het parket van Antwerpen bevestigt alleen dat er een onderzoek loopt tegen de man. Wannéér de choreograaf voor de rechter zal moeten verschijnen, is nog niet geweten.