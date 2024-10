Agressie in file naar autokeuring in Stekene, bedrijven in de buurt vragen maatregelen

In Stekene is er vanochtend heel wat tumult geweest aan de autokeuring. In de Bettestraat heeft een man daarbij enkele rake klappen moeten incasseren. Door de file aan de autokeuring was de uitweg van het slachtoffer geblokkeerd, en dat leidde tot een fikse ruzie met de bestuurder van de auto die in de weg stond. Voor de bedrijven in de buurt is het hele gebeuren de druppel die de emmer doet overlopen. Zij hebben bijna dagelijks te lijden onder de ellenlange wachtrijen voor de autokeuring.