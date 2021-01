Op de Zalegemdijk in Meerdonk, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas is deze namiddag een 60- jarige fietsster onder de wielen van een tractor met aanhangwagen terechtgekomen. Ze overleefde het ongeval niet.Het is nog niet duidelijk hoe de aanrijding precies is kunnen gebeuren. Vermoedelijk was de bestuurder van de tractor aan het manoeuvreren en heeft hij de fietsster niet gezien. Een mugteam en een ziekenwagen kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten: de vrouw was op slag dood. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.