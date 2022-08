Agentschap Wegen en Verkeer: "Ook treinverkeer tussen Gent en Brussel wordt onderbroken"

Het verkeer op de E40 tussen Brussel en Gent zal vanaf morgenvroeg heel wat hinder ondervinden. Want in Erpe-Mere start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van twee bruggen. Daardoor moeten auto's en vrachtwagens tijdelijk over versmalde rijstroken. De werken zorgen niet alleen voor hinder op de E40. Ook op de verbinding tussen Erpe-Mere en Aalst wordt het aanschuiven.