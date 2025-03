Agentschap voor Natuur en Bos houdt komende twee weekends controles op loslopende honden

De komende twee weekends gaan boswachters en inspecteurs van Natuur en Bos extra controles houden op loslopende honden. In de lente komt de natuur tot leven, met broedende vogels en jonge dieren die tussen de bladeren of in de struiken liggen. Honden die van het pad afdwalen, kunnen die verstoren, daarom moeten ze aan de leiband blijven. Wie dat doet, krijgt een hondensnack, maar wie z'n hond niet aan de leiband heeft, riskeert een boete van 96 euro. Een bedrag dat kan oplopen per overtreding.