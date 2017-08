Nieuws Agent raakt gewond bij zoveelste vechtpartij aan Stationsplein Aalst

Aan het Stationsplein van Aalst is er gisteravond alweer gevochten. Deze keer is er een agent gewond geraakt. Hij is 5 dagen arbeidsongeschikt, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De agent wilde tussenkomen in een ruzie die op het Stationsplein was ontstaan. Maar dat was niet naar de zin van één van de tumultmakers. De verdachte, een Congolees van 32 jaar, deelde enkele stampen uit aan de agent. De verdachte zal gedagvaard worden in snelrecht. Het Stationsplein van Aalst is al een hele tijd een doorn in het oog van het stadsbestuur. Er wordt regelmatig gevochten en sommige politieke partijen vragen meer toezicht.