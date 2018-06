Een dag vol emoties in Lede, maar in Sinaai is het schooljaar in mineur geëindigd. Rond 7 uur vanmorgen moest de brandweer uitrukken voor een brand in de Sint-Catharina basisschool. In de nieuwbouw van de school was er felle rook-ontwikkeling en waren er enkele ramen kapot-gesprongen. Een leerkracht merkte de rook op en belde de hulpdiensten. De brandweer kon de brand snel blussen en verluchtte het gebouw. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.