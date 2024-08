Afvalbrand bij recyclagebedrijf in Stekene

In de Nieuwstraat in Stekene is zaterdag kort na het middaguur brand ontstaan bij een recyclagebedrijf. Het waren voorbijgangers die rook zagen opstijgen achteraan op het terrein van het bedrijf. Zij verwittigden de eigenaars. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en schaalde omwille van de redelijke omvang van de brand al snel op. De brand ging ook korte tijd gepaard met een zwarte rookpluim die van ver zichtbaar was. Het vuur situeerde zich onder een luifel. Een aanzienlijke hoeveelheid restafval vatte er vuur, waarschijnlijk door zelfontbranding. Van over de hele hulpverleningszone Waasland werden extra watertankwagens bijgevraagd. De grootste vlammen waren gelukkig vrij snel geblust, maar het vuur smeulde nog stevig na in de berg afval. Om de smeulende resten af te blussen moest de berg afval volledig opengetrokken worden, een klus die waarschijnlijk nog tot vanavond in beslag zal nemen.