Aftellen voor Guy D'Haeseleer, die donderdag eerste Vlaams Belang-burgemeester wordt: "Geloof dat het heel goed zal lopen"

Guy D'haeseleer, de kopman van Forza Ninove, heeft nooit volmachten geronseld of doktersbriefjes gekopieerd. Dat herhaalt hij in een uitgebreid interview met TV Oost Nieuws. Ook de kritiek over de aanstelling van zijn stiefdochter in het schepencollege pareert hij. Nu donderdag krijgt Vlaanderen de eerste Vlaams Belang-burgemeester. Die avond wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. D'haeseleer wil Ninove veiliger, properder en Vlaamser maken.