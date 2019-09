Afsluiten van de transfermarkt Sporting Lokeren

Thomas De Gendt past voor het wereldkampioenschap wielrennen in Yorkshire. Dat heeft hij zelf aan bondscoach Rik Verbrugghe laten weten. De Gendt rijdt nochtans een geweldig wielerjaar met ritwinst in de Tour en het bergklassement in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Maar hij reed naast de Tour ook de Vuelta en de Giro. Daardoor heeft hij nog maar weinig kunnen rusten en is z'n conditie niet meer optimaal. Maandag maakt de wielerbond de eerste vier namen van de selectie voor het WK bekend. Daar is wellicht Greg Van Avermaet bij. Voor de andere vier namen strijden een heleboel wielrenners, waaronder Laurens De Plus en Oliver Naesen.