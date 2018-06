De stap van de lagere school naar het middelbaar is voor heel wat leerlingen een spannende gebeurtenis. Niet in het minst voor de kinderen van Sint-Rafaël, een school voor bijzonder onderwijs in Beveren. Om afscheid te nemen van de lagere school en de spanning en stress van het nieuwe avontuur een plaats te geven, hebben ze de voorbije maanden een afscheidstoneel in elkaar gestoken.