Afscheid in mineur voor Sporting Lokeren? Spelers en trainer lijken handdoek in de ring te gooien

Lindemans Aalst is in de kwartfinales van de CEV Cup zwaar onderuit gegaan. In en tegen het Russische Novosibirsk verloor het met 3-0. Enkel in de eerste set kon Lindemans gelijke tred houden. Maar uiteindelijk lieten ze die set nog aan de thuisploeg, 27-25. En de Russische grootmacht schakelt daarna een versnelling hoger. Set 2 en 3 eindigen telkens op 25-16. Lindemans staat in de terugmatch voor een aartsmoeilijke opdracht.