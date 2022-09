Afkoppeling Doel 3: N-VA en pro-nucleaire organisaties voeren actie tegen afkoppeling

In Beveren loopt er een onderzoek naar een hakenkruis. Dat hakenkruis is aangebracht op het nieuwe fietspad langsheen de N70. De politie is vandaag de nodige vaststellingen gaan doen en heeft ook PV opgemaakt. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek is het hakenkruis al een hele tijd geleden op het fietspad geschilderd. Dit kan absoluut niet, zegt burgemeester Marc Van De Vijver. Hij heeft de opdracht gegeven om het hakenkruis zo snel als mogelijk te laten verwijderen. Hij is ook heel scherp voor de daders.