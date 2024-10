Afghaanse vluchtelingen opnieuw met elkaar op de vuist in Sint-Niklaas, burgemeester vraagt nogmaals sluiting opvangcentrum Westakkers

"Keer op keer zorgt de gewelddadige cultuur van Afghaanse en andere vluchtelingen tot incidenten. Asielopvangcentrum Westakkers moet daarom zo snel mogelijk dicht." Dat zegt Lieven Dehandschutter (N-VA), de burgemeester van Sint-Niklaas, na alweer een zware vechtpartij in zijn stad. Daarbij werden vier Afghanen opgepakt. Een buurtbewoner raakte lichtgewond. De daders verbleven tot voor kort in het asielcentrum in de Kasteelstraat. Twee asielcentra in Sint-Niklaas is te veel, vindt Dehandschutter.