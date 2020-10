Nieuws Afgedankte politievoertuigen krijgen tweede leven in Dendermonde

En we keren nog even terug naar Dendermonde. Want daar krijgen afgedankte voertuigen van de stad en de politie een tweede leven. In plaats van de voertuigen openbaar te verkopen of naar de schroothoop te brengen, worden ze geschonken aan de brandweer en aan enkele scholen. De brandweermannen kunnen zo reddingsacties simuleren. En in technische scholen zijn de auto's handig voor de leerlingen automechanica.