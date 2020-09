Affiches spotten met straatracers in Aalst

Goed nieuws voor wie vanuit onze streek geregeld in Burcht of Zwijndrecht moet zijn, want de oprit daar van de autoweg E17 richting Gent, die gaat vanavond opnieuw open voor het verkeer. De op- en afrit werd in het kader van de Oosterweelwerken helemaal omgevormd en verlegd. Daarom was deze belangrijke oprit voor verkeer tussen de bedrijvenzones en de winkels in Burcht en Zwijndrecht maandenlang afgesloten, en moest het verkeer een omleiding volgen via omliggende woonwijken. Vanaf 2022 zal de oprit ook aansluiten op de nog aan te leggen parallelweg, die de mobiliteit in de regio moet verbeteren.