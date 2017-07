Nieuws Afbraak van oude ziekenhuisvleugel op AZ Nikolaas campus Beveren

In het AZ Nikolaas in Beveren begint de afbraak van de oude ziekenhuis-vleugel aan de Vuurkruisen-laan. Een paar maanden geleden was het gebouw nog in gebruik, maar nu is het volledig gestript en dat levert deze opvallende beelden op. De vleugel is een oud gebouw dat dateert uit de jaren '60. Binnenkort gaat het volledig tegen de vlakte, om plaats te maken voor een groene ruimte naast het nieuwe ziekenhuis.